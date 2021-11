Koninklijk Besluit over coronamaatregelen gepubliceerd: nog één nacht zonder maskers of zelftesten

Discotheken en dancings moeten zich voor de komende nacht nog geen zorgen maken over de strengere coronamaatregelen. Die treden pas zaterdag om 7 uur in werking, zo blijkt uit Koninklijk Besluit dat zonet werd gepubliceerd.

Als gevolg van de strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden mondmaskers weer alomtegenwoordig. Ze moeten opnieuw gedragen worden in zowat alle publieke binnenruimtes, en dat vanaf de leeftijd van 10 in plaats van 12 jaar. Voor publieke evenementen geldt dat ook buiten. De mondmaskers mogen alleen “occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken” of bij bijvoorbeeld het sporten.

Het Covid Safe Ticket volstaat overigens niet langer om de mondmaskerplicht te laten varen. In de horeca en bij publieke en private evenementen vanaf 50 aanwezigen binnen en 100 buiten, is zowel het gebruik van de coronapas als het dragen van een mondmasker verplicht. Uitbaters van dancings en discotheken die de mondmaskerplicht niet zien zitten, kunnen die laten varen als ze hun bezoekers verplichten om ter plaatse een zelftest af te leggen.

Terwijl coronamaatregelen doorgaans om middernacht van kracht gaan, treden de nieuwe bepalingen zaterdag pas om 7 uur in. Zo krijgen discotheken en dancings nog één nacht zonder mondmaskers of zelftesten.

Voorts wordt ook telewerk weer verplicht onder de nieuwe maatregelen, behalve wanneer dat onmogelijk is door “de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening”. Onder meer voor kmo’s waar minder dan vijf mensen aan de slag zijn, geldt er een uitzondering.

Tot en met 12 december 2021 mag elke werknemer maximaal één dag per week fysiek naar het werk komen, al kan de werkgever zijn personeel daar niet toe verplichten. Per dag mag ook maar maximaal een vijfde van het personeel tegelijk fysiek aanwezig zijn. Vanaf 13 december mogen werknemers tot twee dagen per week naar het werk gaan en gaat de capaciteitslimiet naar 40 procent.