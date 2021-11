Gewichthefster Nina Sterckx na EK-brons en vijfde plaats op de Olympische Spelen: “Ik denk al aan Parijs 2024”

Voor de amper negentienjarige Nina Sterckx was 2021 een jaar om nooit meer te vergeten. De gewichthefster veroverde brons op het EK om vervolgens op de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio op de vijfde plaats af te sluiten.

“Ik weet wel dat ik een hoog niveau kan halen, maar dat wil niet zeggen dat ik me nu nog meer stress moet opleggen”, vertelde ze vrijdag tijdens de BOIC-stage in het Turkse Belek. “Die Spelen zitten natuurlijk nog in het hoofd en Tokio zal altijd een mooi aandenken blijven. Ik probeer er echter niet te veel aan te denken en me reeds te concentreren op Parijs 2024, want je moet doelen proberen te stellen. Ik ben nog jong en weet dat ik nog vooruitgang kan boeken.”

Na een mooi maar zwaar 2021 besloot Sterckx een streep te trekken door het WK van komende maand, om zo de focus te leggen op de voorbereiding op komend jaar. “In 2021 is het seizoen reeds in april begonnen en waren er vele reizen om aan de toernooien deel te nemen. Nadien waren er de Spelen, veel tijd om te rusten heb ik dus niet gehad. In overleg met mijn coaches hebben we dan ook besloten om voor een langere voorbereiding te gaan, en het WK te laten schieten.”

© BELGA

Met het WK voor junioren heeft de studente ergotherapie voor volgend jaar wel al een doel.

“Het is de laatste keer dat ik daaraan mag deelnemen en ik mik er op een medaille. Op de overige toernooien leg ik mezelf geen druk op. Wat niet wegneemt dat ik goeie resultaten wil halen om zo te stijgen op de ranking.”

Ook Spahl richt de blik op 2024: “Werken hier aan de medailles van Parijs”

BOIC-topsportdirecteur Olav Spahl richt de blik reeds op de Olympische Spelen van 2024 in de Franse hoofdstad Parijs, drie maanden na de “geslaagde” Spelen van Tokio. “Tokio maakt deel uit van het verleden, we zijn de voorbereidingen op Parijs reeds gestart”, vertelde Spahl vrijdag aan persagentschap Belga tijdens de BOIC-stage in het Turkse Belek.

“Het was een eer de Belgische delegatieleider in Tokio te mogen zijn. We kunnen zeker spreken van geslaagde Spelen, gezien de 26 plaatsen in de top acht die we behaald hebben. We hebben er historische momenten beleefd, zoals in het hockey, met die eerste olympische titel in een ploegsport sinds 1920. Nafi Thiam kon haar olympische titel dan weer verlengen, slechts enkele minuten na het goud van de Red Lions. Succes was de rode draad doorheen deze Spelen. Elke dag waren er grootse prestaties. Daar hebben we van genoten, maar nu komt het erop aan hard te werken om over drie jaar nog beter te doen. Hier werken we aan de medailles van Parijs.”

Om de voorbereidingen op Parijs te starten, tekenen 90 atleten present in Belek. Toch zijn er heel wat afwezigen, zoals Thiam, Nina Derwael en Matthias Casse, medaillewinnaars in Tokio. “Wij begrijpen die afwezigheden wel”, gaat Spahl verder. “Elke atleet heeft wel zijn redenen. Sommigen zijn nog in competitie, anderen zitten in een rustperiode. Dat moeten wij respecteren. We gaan de olympische kampioenen niet dwingen om op stage te gaan.”