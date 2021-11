Aarschot/Leuven

Machinist Hans C. uit Diepenbeek is vrijgesproken voor het treinongeval in Langdorp waarbij Brent Van Eylen (20) uit Aarschot in 2019 het leven liet. “Als de seingever hem gezegd had door te rijden bij rood licht, had de machinist dat dan ook gedaan?”, vraagt stiefpapa Kurt De Cremer zich af. De familie van Brent blijft met gemengde gevoelens zitten.