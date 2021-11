Stevige druk op Vincent Kompany, maar: “Wat ik voel, is het tegenovergestelde van nervositeit”

Je zou er een Tesla mee kunnen opladen, zoveel elektriciteit hing er in de zaal bij de persconferentie van Vincent Kompany in aanloop naar KV Kortrijk zondag. Hoogspanning die volgt op de povere 8 op 21 van de voorbije weken. Meer dan ooit tevoren kreeg de RSCA-coach de ene kritische vraag na de andere op zich afgevuurd. De druk op de ketel is nooit zo groot geweest sinds zijn aanstelling. En toch blijft Kompany er nog relatief kalm bij. “Het enige wat ik kan doen is elke minuut van mijn dag besteden aan het beter maken van de ploeg.”

Anderlecht tegen KV Kortrijk zondag, dat is het nummer acht tegen het nummer negen. Het is absoluut van te moeten voor paars-wit, dat uit de top acht dreigt te vallen. Met het opladen van zijn spelers verwacht Vincent Kompany alvast weinig moeite te ondervinden. “De nederlaag op Antwerp heeft voor extra motivatie gezorgd”, zegt hij. “Als de spelers de voorbije weken op dezelfde manier hebben beleefd als ik, zal er enorm veel goesting zijn.”

Een wanprestatie als tegen Antwerp kan paars-wit zich niet nog eens veroorloven. “Laat het heel duidelijk zijn dat ik zo geen wedstrijden meer wil zien”, aldus Kompany. “Maar de weken ervoor vond ik ons in balbezit eigenlijk wel goed. In balverlies is er nog veel werk. Het is zaak om te behouden wat goed is en te veranderen wat slecht is, maar dat is moeilijker dan het lijkt, omdat die twee vaak samenhangen. Het is zoeken naar een evenwicht.”

Ondertussen komt er kritiek op de 4-2-2-2 van Kompany, ook uit zijn eigen kleedkamer. “Maar daar blijf ik heel rustig bij”, luidt het. “Ik ben een heel open coach, die dialoog op prijs stelt. Van de jongens die het hunne denken van ons systeem, verwacht ik dat ze rechtstreeks naar mij toe komen. Ik hou trouwens niet per se strak vast aan een systeem, maar wel aan mijn principes. Je mag het 4-2-2-2 noemen, maar het kan tijdens een wedstrijd net zo goed in 4-2-3-1 veranderen.”

Druk neemt toe

Houdt de RSCA-trainer toch niet té fel vast aan zijn principes? “Ik ben hyperrealistisch, maar een trainer die zijn principes verloochent, dat zou ook niet goed zijn. Dan zullen jullie de eersten zijn om te schrijven dat we met een coach zonder visie opgescheept zitten”, zegt Kompany.

Ondertussen neemt de druk wel week na week toe. Anderlecht is pas achtste en pakte amper 50 procent van de punten. Van zijn laatste zeven competitiewedstrijden wist het er ocharme eentje te winnen. Paars-wit telt zelfs een punt minder van vorig seizoen op dit moment in de competitie. Voelt Kompany de druk al? “Niet van de buitenwereld, maar er is wel een persoonlijke druk die ik mezelf opleg”, klinkt het. “Wat ik voel, is het tegenovergestelde van nervositeit. Intern is iedereen rustig. De ploeg is beter dan vorig seizoen, het spel is ook beter, alleen de punten niet.”

© BELGA

Ups & downs

Net het feit dat de kern sterker is dan die van vorig seizoen – zoals Kompany zelf aanhaalt - maakt de ontgoocheling over de huidige resultaten des te groter. Anderlecht blijft een ploeg van ups & downs. “Dat is een analyse die nu komt na één mindere wedstrijd”, countert Kompany. “Het lijkt mij niet nodig om de kwaliteit van ons spel ter sprake te brengen. De resultaten daarentegen, daar kan je het zeker over hebben. Als mensen daar een kritische analyse over maken, dan is dat terecht. Het enige wat ik kan doen is elke minuut van mijn dag besteden aan het beter maken van de ploeg. Ik blijf mentaal sterk en werk keihard.”

Op Anderlecht weten ze natuurlijk zelf ook dat de resultaten allesbehalve goed zijn. Dan vragen wij ons af: krijgt Kompany dan de boodschap vanuit het bestuur dat het dringend beter moet? “Mijn relatie met het bestuur is een beetje speciaal. We zijn één team dat samen werkt aan de wederopstanding van Anderlecht”, klinkt het. Je zou het kunnen interpreteren als: Kompany zit mee aan de knoppen en kan dus moeilijk in vraag gesteld worden. Maar dat weerlegt hij zelf. “Het is belangrijk om superkritisch te zijn voor elkaar. Niemand liegt hier iemand anders voor”, besluit hij.