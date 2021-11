Loois Hulphuis steekt Sinterklaas een handje toe

Naar jaarlijkse gewoonte zullen de kinderen die het thuis wat moeilijker hebben door 't Loois Hulphuis verwend worden. Met de steun van de firma Melexis en serviceclub Kiwanis Alchemea en veel andere sympathisanten kan er weer speelgoed en snoep ter beschikking gesteld worden. De ouders kwamen op zaterdag 20 november hun keuze maken, dit zal rond 6 december bezorgd worden aan hun kinderen. Ook deze kinderen kunnen dan met hun speelgoed uitpakken.Het Loois Hulphuis dankt de schenkers en de medewerkers voor hun steun. Meer vrijwilligers en financiële steun zijn nog altijd welkom. Wie wil helpen, kan contact opnemen met Tilly Verbist, Sint-Barbarastraat 28 in Tessenderlo via mail tilly.verbist@telenet.be of tel. 0472/80.71.16.