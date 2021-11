Zondagavond krijgt Beerschot in het Olympisch Stadion KRC Genk over de vloer. Beerschotcoach Javier Torrente zag de voorbije dagen zijn vier internationals terugkeren en wil zo weinig mogelijk wissels doorvoeren in vergelijking met de voorbije wedstrijden. De blessure van Ismaila Coulibaly is wel erger dan gevreesd, hij is nog vier weken niet beschikbaar.