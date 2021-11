Manoeuvre van Max Verstappen in Brazilië blijft onbestraft

Max Verstappen (Red Bull) wordt niet bestraft voor het manoeuvre dat hij vorige week maakte tijdens de Grand Prix van Brazilië. In Losail, waar dit weekend de Grand Prix van Qatar gereden wordt, beslisten de stewards dat er geen reden is om de zaak te heropenen.

Mercedes vond dat Verstappen in Sao Paulo over de schreef ging en Lewis Hamilton te veel hinderde, toen die de Nederlander wou inhalen. Tijdens de race kwam er geen straf voor Verstappen, maar Mercedes diende een verzoek in om het incident nogmaals te beoordelen op basis van andere videobeelden.

De stewards bepaalden vrijdag dat de beelden weliswaar nieuw waren en ook relevant, maar ze zagen geen aanleiding de zaak opnieuw te openen en wezen het verzoek van Mercedes af. “Op de beelden is namelijk niets speciaal te zien wat we tijdens de race niet zagen. We beschikten destijds over voldoende materiaal.”

“Een correcte beslissing”, reageerde Red Bull-baas Christian Horner. “Elke andere beslissing had een doos van Pandora geopend. Elk race-incident zou dan tot een review kunnen leiden. Namens Mercedes vertelde Toto Wolff “dat hij dit wel verwacht had”. “We wilden een discussie opstarten en dat is gelukt. Omdat de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton wellicht ook een thema wordt in de volgende drie races, vonden we dat er nu gepraat moest worden over wat kan en wat niet kan. De titelstrijd is van olympisch boksen, via profboksen naar een MMA-gevecht gegaan. De handschoenen zijn uit en ellebogen mogen gebruikt worden. Maar dat is oké, zolang de regels maar duidelijk zijn. Ons doel is bereikt. Hoewel je vecht voor elk WK-punt, was het zeker niet onze bedoeling dat Verstappen een sanctie opgelegd zou krijgen. Het ging ons meer om het principe.”

Verstappen zelf liet donderdag al weten dat hij geen straf verwachtte. “Als piloten weten we precies wat we wel en niet kunnen doen in een auto. We waren hard aan het knokken en remden laat bij het ingaan van de bocht, terwijl de banden behoorlijk versleten waren. Als ik wat abrupter naar links was gegaan, was ik van de baan afgedraaid.”