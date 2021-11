Max Verstappen snelste in eerste vrije oefenritten in Qatar

Max Verstappen heeft vrijdag in Losail de snelste tijd neergezet in de eerste vrije oefenritten voor de Grand Prix van Qatar, twintigste manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De WK-leider stuurde zijn Red Bull rond in 1:23.723, 437 duizendsten sneller dan de Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri).