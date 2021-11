Vermoedelijke overvallers Kim Kardashian krijgen assisenproces in Frankrijk

De twaalf worden vervolgd voor gewapende overval in bende, ontvoering en opsluiting, en bendevorming. De meesten waren niet aan hun proefstuk toe.

Kim Kardashian werd in de nacht van 2 op 3 oktober, toen ze 36 jaar was, overvallen door verschillende mannen, sommige vermomd als politieman, in een Parijs luxehotel. Kardashian was in de stad voor de Fashion Week. Twee overvallers bedreigden haar met een wapen en knevelden haar.

“Hij vroeg met een sterk Frans accent mijn ring”, zei Kardashian vlak na de overval aan de politie. “Ze bonden me vast en brachten me naar mijn badkamer.” Daar werd ze opgesloten. Drie andere mannen stonden op de uitkijk aan de receptie, een zesde zat aan het stuur van de vluchtauto.

De overvallers maakten juwelen in diamant en goud buit. In totaal zouden die een waarde van ruim zes miljoen gehad hebben, blijkt uit de akte van inbeschuldigingstelling. “Slechts enkele juwelen die de criminelen bij hun vlucht verloren zijn werden teruggevonden”, aldus de rechters. De politie vermoedt dat de rest vooral in België van de hand gedaan werd.

De politie beschrijft de daders als een bende van “ouderwetse” onderwereldfiguren. Het zou gaan om de grootste overval op een privépersoon in twintig jaar in Frankrijk.

Tien vermoedelijke bendeleden zijn naar assisen verwezen voor de overval en opsluiting van Kardashian. Een elfde moet enkel terechtstaan voor een ander crimineel project waar een deel van de bende aan werkte. Een twaalfde tot slot moet zich verantwoorden voor een gelieerd misdrijf, dat te maken heeft met inbreuken op de wapenwetgeving.

De assisenprocedure in Frankrijk verschilt erg van die in België. Zo worden in België veel meer zaken gecorrectionaliseerd.