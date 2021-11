Boris Johnson op de vingers getikt tijdens verhitte discussie in Lagerhuis: “Ik ben hier de baas”

Boris Johnson is onder vuur komen te liggen, nadat hij voormalig kabinetsminister Owen Patterson had verdedigd tegen een straf voor het overtreden van de lobbyregels. Patterson, die adviseur was van het gezondheidsbedrijf Randox, had geholpen bij het lobbyen bij de regering om contracten voor het bedrijf te krijgen. Tijdens een vragensessie in het Britse Lagerhuis werd Boris Johnson meermaals op de vingers getikt voor het onderbreken van de vergadering.

Boris Johnson heeft intussen toegegeven dat het ‘een totale vergissing’ was om te proberen Patterson te verdedigen. De premier zei ook dat hij volledig accepteerde dat wat zijn voormalige conservatieve collega had gedaan, fout was.

