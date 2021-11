Duitsland plaatst België op lijst van hoogrisicogebieden

Ook Griekenland, dat erg populair is bij vakantiegangers, en Ierland komen op de rode lijst. In het geval van Nederland krijgen de overzeese gebieden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten een uitzondering.

Wie uit een hoogrisicogebied binnenkomt en niet volledig gevaccineerd of genezen is, moet tien dagen in quarantaine, maar kan daarvan worden vrijgesteld als een test binnen de vijf dagen na aankomst negatief is.

De indeling als hoogrisicogebied gaat automatisch vergezeld van een reiswaarschuwing van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat maakt het voor toeristen gemakkelijker om al geboekte reizen kosteloos te annuleren, maar het gaat niet om een reisverbod.