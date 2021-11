Entourage Joseph Kabila sluisde miljoenen uit staatskas weg uit Congo

De voormalige Congolese president Joseph Kabila en zijn entourage hebben de Congolese staatskas leeggeroofd. Bedrijven in handen van familie en vrienden van Kabila, staatshoofd van 2001 tot 2019, hebben ten tijde van diens presidentschap miljoenen dollars aan overheidsgeld weggesluisd via hun bankrekeningen. Dat blijkt uit een internationale onderzoek “Congo Hold-up”, waar het netwerk European Investigative Collaborations (EIC) na een datalek mee aan de slag ging.

Het lek omvat meer dan drie miljoen documenten en informatie over miljoenen transacties van de bank BGFI (Banque Gabonaise et Française Internationale), die actief is in verscheidene Afrikaanse landen en in Frankrijk. De Franse nieuwssite Mediapart en het Platform van NGO’s voor de bescherming van klokkenluiders in Afrika (PPLAAF), konden de hand leggen op de informatie.

Tussen 2013 en 2018 werd via slechts de bank minstens 138 miljoen dollar, of meer dan 122 miljoen euro, verduisterd, zo melden ook De Standaard en Le Soir, die deel uitmaken van EIC. De bank bood ook onderdak aan Belgen die de voormalige president hielpen geld te versluizen, zo meldt De Standaard.

De directeur van BGFI’s filiaal in Congo van 2012 tot 2018 was Francis Selemani, de adoptiebroer van Joseph Kabila. De zus van Kabila, Gloria Mteyu, was voor 40 procent eigenaar van de BGFI-operatie in DR Congo, die in 2010 werd opgericht.