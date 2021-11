Tachtig vaccinatiecentra blijven open tot eind april

Het Overlegcomité heeft afgelopen woensdag beslist een boosterprik te voorzien voor de algemene bevolking. De Vlaamse regering drong al langer aan op zo’n derde prik (of in het geval van Johnson & Johnson tweede prik) voor de brede bevolking. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke hebben intussen al meer dan een half miljoen Vlamingen hun boosterprik gekregen en moet die teller tegen het einde van het jaar op 2,5 miljoen Vlamingen staan.

De campagne moet ook in 2022 een verlengstuk krijgen. Voor Johnson & Johnson is er voor de boosterprik namelijk een interval nodig van minstens vier maanden en bij Pfizer is dat zes maanden. “Dat bepaalt ook mee het ritme van onze campagne”, aldus minister Beke. “Daarom dat we ook in 2022 nog 3,3 miljoen mensen moeten vaccineren”.

200 miljoen euro

Om de vaccinatiecampagne op toerental te houden, moeten de vaccinatiecentra langer open blijven. Dat vraagt opnieuw een hele organisatie en dus ook extra middelen. De regering-Jambon zet daarvoor ruim 200 miljoen euro opzij. Daarvan gaat er bijna 150 miljoen euro naar de bestaffing van de centra. Bedoeling is dat tegen eind april iedereen de kans heeft gehad om zijn boostervaccin te halen.

Volgens minister van Binnenlandse Bestuur Bart Somers hebben de vaccinatiecenra hun nut al bewezen en staan zij nu ook klaar voor de ‘boostercampagne’. “Er zijn voldoende middelen, er zijn voldoende vaccins. Laat ons het nu op het terrein ook gedaan krijgen”, aldus Somers.