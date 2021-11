Noor Vidts legt zichzelf na 4e plaats op Olympische Spelen in Tokio geen extra druk op: “Mensen zien me sindsdien anders”

Met een knappe vierde plaats in de zevenkamp op de voorbije Olympische Spelen in Tokio was Noor Vidts een van de revelaties van de Belgische delegatie in Japan. Maar die net gemiste podiumplek verandert haar aanpak richting de volgende Spelen niet. “Ik geef geen aandacht aan wat mensen over me zeggen”, vertelde Vidts aan Belga op stage met het Belgisch Olympisch en Internationaal Comité (BOIC) in het Turkse Belek. “Ik doe mijn eigen ding en concentreer me alleen op mijn wedstrijden.”

Op de olympische zevenkamp in Tokio kwam België, naast goudenmedaillewinnares Nafi Thiam, met Vidts dicht bij een tweede plak. De atlete uit Vilvoorde eindigde uiteindelijk als vierde, net naast het podium. “Het was een geweldige ervaring. Ik had dit helemaal niet verwacht”, zei ze. “Drie maanden later denk ik dat ik het me pas realiseerde. Ik had geen specifieke verwachtingen toen ik naar Tokio vertrok. Ik wist gewoon dat ik in goeden doen was, maar wist niet wat het resultaat zou zijn.”

Vidts kreeg na haar knappe prestatie veel (media-)aandacht, maar het verandert volgens haar niets in haar dagelijkse leven. “Ik denk dat mensen me anders zien sinds deze vierde plaats, maar ik laat me daar niet door beïnvloeden. Ik doe mijn eigen ding en concentreer me alleen op mijn wedstrijden. Mijn resultaat in Tokio betekent ook dat er meer verwachtingen komen van de buitenwereld, maar ik leg mezelf geen druk op.”

De meerkampster stelt dus momenteel nog geen doelen voor het WK en EK van komende zomer, net als voor het WK indoor in maart in Belgrado. “Ik wil altijd mijn best doen en het best mogelijke resultaat behalen. Aan het WK indoor (Vidts won zilver op de vijfkamp in Torun tijdens het EK indoor in maart, red.) zal ik, als ik kan, deelnemen. Het is altijd een geweldig event om naar toe te gaan.”