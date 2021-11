Wit-Rusland ontruimt kamp aan Poolse grens

Zowat achthonderd migranten die nog verbleven in een geïmproviseerd kamp aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland, zijn donderdag overgebracht naar een opvangcentrum in de buurt en hebben daar de nacht doorgebracht. Dat heeft de Wit-Russische grenswacht meegedeeld.

“Alle migranten in het kamp, in de omgeving van de grensovergang van Bruzgi, zijn op vrijwillige basis overgebracht naar een logistiek centrum”, meldt de Wit-Russische grenswacht via Telegram. Ook de Poolse grenswacht heeft de ontruiming van het kamp bevestigd.

Dinsdagavond hadden zowat duizend mensen al onderdak gezocht in een loods in de buurt van de Poolse grens. Maar volgens Minsk brachten toen nog altijd meer dan achthonderd migranten de nacht buiten door. Ze sliepen in tenten of aan een kampvuur, bij temperaturen onder het vriespunt.

Die laatste groep werd nu wegens “de slechter wordende meteorologische omstandigheden” overgebracht naar een andere locatie. De migranten krijgen er “warme maaltijden, warme kleren en levensnoodzakelijke producten” aangeboden, zo klinkt het nog.

De evacuatie van het kamp volgt na een week van toenemende spanningen tussen de Europese Unie (EU) en Wit-Rusland. De EU beschuldigt Minsk ervan migranten uit het Midden-Oosten naar Wit-Rusland te lokken en ze vervolgens naar de Poolse grens te sluizen met als doel een migratiecrisis uit te lokken. Wit-Rusland zou dat volgens het Westen doen als vergelding voor de sancties die waren opgelegd na de omstreden verkiezingen van vorig jaar.

Waterkanon

Intussen maakte het Kremlin vrijdag bekend dat de president Vladimir Poetin opnieuw telefonisch contact gehad heeft met zijn Wit-Russische collega Aleksandr Loekasjenko. Beide presidenten bestempelden het optreden van de Poolse veiligheidstroepen tegen migranten als “onaanvaardbaar, wreed”. Polen had dinsdag waterkanonnen gebruikt om te voorkomen dat migranten de beveiligde grens naar de EU zouden overschrijden.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november hebben kinder- en mensenrechtenorganisaties vrijdag ook een beroep gedaan op de Europese Commissie om de rechten van migranten aan de buitengrenzen van de EU te handhaven. “Mensen in het grensgebied met Wit-Rusland moeten onmiddellijk worden geëvacueerd en toegang krijgen tot een asielprocedure op basis van de rechtsstaat”, aldus 27 organisaties. Ze riepen ook om humanitaire organisaties onmiddellijk toegang te verlenen tot het gebied om zorg te verlenen.