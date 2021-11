Politie controleert 53 personen bij gerichte acties in Lanaken en Maasmechelen

De politie Lanaken-Maasmechelen hield donderdag een gerichte controleactie. In totaal werden 41 voertuigen en 53 personen gecontroleerd verspreid over het grondgebied. Hierbij werd in een voertuig een kleine hoeveelheid cannabis aangetroffen. Eén persoon testte positief op drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Er werden twee personen geverbaliseerd voor een opgefokte bromfiets. Eén bromfiets werd getakeld. Voorts werden voor tal van inbreuken zes pv’s van waarschuwing en drie onmiddellijke inningen opgesteld. ppn