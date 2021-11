Onderzoek naar Werder Bremen-coach Markus Anfang voor mogelijk vals vaccinatiebewijs

Anfang ontkende intussen de aantijgingen al met klem in een persbericht van de club. “Ik ben net als iedereen dubbel gevaccineerd en heb mijn beide inentingen gekregen in een officieel vaccinatiecentrum en daar ook de bijbehorende stempel in mijn gele boekje gekregen”, verklaarde de trainer. “Ik heb dat bij een apotheek laten digitaliseren en ging er uiteraard van uit dat alles in orde was. Ik hoop dat de kwestie snel wordt opgelost.”

Werder Bremen degradeerde vorig seizoen uit de Bundesliga. De club staat momenteel achtste in de tweede Bundesliga.