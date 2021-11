Meghan Markle toont foto van peuter Archie bij Ellen DeGeneres

Op de foto is de kleine Archie te zien in het kippenhok Archie’s Chick Inn bij hun huis in Montecito, Californië. Hij heeft dezelfde haarkleur als papa Harry en draagt botjes van Peppa Pig.

© YouTube/TheEllenShow

Meghan vertelt aan Ellen dat Archie, die onlangs grote broer is geworden van de vijf maanden oude Lilibet, geniet van zijn nieuwe rol. “Hij vindt het geweldig om grote broer te zijn! Iedereen heeft het erover hoe het is voor de ouders met een pasgeboren tweede kindje, maar niemand zegt hoe anders het is voor de eerste als de tweede er eenmaal is. Ik denk dat Archie nu doorheeft dat hij grote broer is en dat hij het ook heel leuk vindt”, vertelt ze.