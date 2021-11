Fallon Sherrock stunt opnieuw op Grand Slam of Darts: van kapster en haatreacties door opgezwollen gezicht tot dartssensatie

Ze stond deze week als eerste vrouw ooit in de knock-outfase van de Grand Slam of Darts in het Engelse Wolverhampton. Intussen staat Fallon Sherrock zelfs in de kwartfinale. Het sprookje van de 27-jarige Britse blijft maar duren. Van kapster tot dartssensatie, een portret van de vrouw die zich door niets laat tegenhouden. Ook de Belgen moesten er al aan geloven.