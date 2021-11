Intrede Sint gaat wel door, maar Lummen for life wordt afgelast

In het kader van ‘De warmste week’ was op vrijdag 26 november Lummen for life gepland met heel wat binnen- en buitenactiviteiten. Omwille van de stijgende coronacijfers wordt de editie van dit jaar helemaal afgelast. Dankzij Kiwanis Lummen Quadrivio zal de intrede van de Sint op zondag 21 november wel doorgaan maar niet op het Gemeenteplein, wel in ontmoetingscentrum Oosterhof.

Voor Lummen for life was een heel programma uitgewerkt voor jong en oud met een binnenspeeltuin, padelwedstrijden, urban mountainbike, urban run en water obstacle run. Vanaf 21 uur was er live muziek en om 20.45 uur was er een geluidsarm lichtspektakel gepland. Maar omwille van de stijgende coronabesmettingen besliste de gemeente om Lummen for Life dit jaar helemaal te annuleren. Gehoopt wordt om volgend jaar een coronavrije editie te houden. Zondag zal de Sint voor de derde maal de kinderen verwelkomen. Bernard Ghaye: “De eerste editie verliep normaal, vorig jaar kozen we omwille van corona voor een drive-through. De Sint en zijn Pieten stonden op de kiosk en de kinderen moesten vanuit de auto van mama en papa passeren en daarna kregen ze een verrassing. Zondag kiezen we voor een walk-through in ontmoetingscentrum Oosterhof. Meer dan 400 kinderen hebben ingeschreven en we willen hen niet teleurstellen. Tussen 13 en 17 uur moet een parcours met nadarhekken gevolgd worden en een band zal muziek spelen. Op het einde zullen ze de Sint zien. Vanop afstand kunnen ze zwaaien en iets zeggen en daarna krijgen ze op een veilige manier een snoepzakje. Iedereen verlaat het ontmoetingscentrum langs de achterzijde en er zal dus geen samenscholing zijn en geen horeca of randanimatie”, besluit Bernard Ghaye. (klu)