Tilkin Powder wint Tongerse Climate Award voor bedrijven

Op donderdag 18 november werd de allereerste Tongerse Climate Award uitgereikt. De trofee is een kunstwerk van Tongerse kunstenaar Flipka in zijn typische stijl van doodles, street-, urban- en graffiti-art.“Projecten met een positieve impact op het milieu komen in aanmerking voor deze trofee. Zes Tongerse bedrijven dienden een project in voor het jaar 2019. De drie genomineerden waren Lambrechts-Nicolaers, SKF en Tilkin Powder Coatings,” zegt Marc Hoogmartens, schepen van Economie.Het bedrijf Lambrechts-Nicolaers realiseerde heel wat op het vlak van energie, afval, productie, water, natuur/groen en klimaat. Er werd een gesloten koelwatercircuit voor zaaginstallaties geplaatst en er werden zonnepanelen geïnstalleerd.SKF heeft zich vooral toegelegd op het thema mobiliteit en voerde de bedrijfs-/leasefietsen in voor zijn werknemers.Tilkin Powder Coatings werkte vooral rond energie, afval, productie, water, mobiliteit en klimaat. “Er werden in dit bedrijf reeds 576 zonnepanelen geplaatst. Binnenkort wordt dit aantal nog uitgebreid met 1.244 panelen. Door de modernisering van het machinepark bespaart dit bedrijf heel wat elektriciteit. Ze plaatsten PLC-sturingen en gebruiken Led-lampen met bewegingsmelder in de nieuwbouw. Het waterverbruik wordt teruggedrongen door recuperatie van regenwater en detectie op waterkranen. De zuivere lucht wordt uitgeblazen via geavanceerde stoffilters en het volledige productieproces wordt gemonitord,” besluit Patrick Jans, schepen van Milieu.