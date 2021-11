Cultuurprijs voor Tuinwijk2020

Maasmechelen

Zaterdag 13 november 2021 ontving Tuinwijk2020 de tweejaarlijkse cultuurprijs. Tuinwijk2020 is uiteraard gekend omwille van Parkies en de verschillende initiatieven en kunstprojecten zoals Fietsen in de bomen en Winterlicht, maar uiteraard ijvert de vereniging in eerste instantie voor de herwaardering van Eisden-Tuinwijk.