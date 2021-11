Harmonie Salvia en Tongers Nieuw Theater samen op de planken

“Het is onze eerste samenwerking met het Tongers Nieuw Theater”, zegt Mark Ruison van harmonie Salvia. “We zijn steeds op zoek naar alternatieve samenwerkingsverbanden, zoals onze concerten met Guido Belcanto en onze ballet- en goochelconcerten. Het geeft onze muzikanten extra uitdagingen en kansen om deel uit te maken van een dynamische vereniging. Het toneelstuk Bok en Geit van Herman van de Wijdeven gaat over twee mensen die van elkaar hielden, maar dat niet mochten omdat ze bij de verkeerde harmonie zaten. Het Tongers Nieuw Theater wilde dit stuk op een unieke manier brengen, met een harmonieorkest op het podium. De samenwerking was dan ook snel beklonken.”

Klassiek liefdesdrama

De theaterproductie wordt een symbiose tussen muziek en toneel. “Tekst en muziek worden één, ze zijn samen het drama en de sfeer die op het podium gebracht worden”, aldus Ruison. “De muziek is dus gearrangeerd en gesynchroniseerd op maat van het toneelstuk. Het is een klassiek liefdesdrama van de verboden liefde, ditmaal gebracht in een niet-alledaagse uitvoering.” Deze voorstelling vindt plaats in CC De Velinx in Tongeren (Dijk 111) op 26, 27 en 28 november en op 1, 2, 3 en 4 december. Voor dit evenement is er een Covid Safe Ticket nodig.

Meer info en tickets: http://www.tongersnieuwtheater.be (frmi)