Australische zoo heeft “megaspin” die menselijke nagels kan doorboren

Mensen met arachnofobie proberen na het horen van het woord “megaspin” waarschijnlijk onmiddellijk in een hoekje weg te kruipen. Maar ook de kenners van het Australian Reptile Park moesten even slikken toen ze het exemplaar uit bovenstaande video in een doosje voor hun deur vonden. De experts ontdekten dat het een soort tunnelwebspin is, de giftigste spin van Australië. Hun exemplaar is echter de grootste die ze ooit zagen en kan met zijn 2,5 centimeter lange hoektanden en sterke kaken een menselijke nagel doorboren. De zoo is nu op zoek naar de anonieme schenker, zodat ze meer te weten kunnen komen over hun nieuwe “megaspin”.