Fietsendief onderschept aan treinstation Sint-Truiden

Tienen/Sint-Truiden

In het station van Sint-Truiden heeft de politie donderdag een fietsendief ingerekend. Het gaat om een 25-jarige man, die geen vast adres heeft in België. Hij zal in januari in het kader van de snelrechtprocedure voor de rechter moeten verschijnen.

Een treinbegeleider had gezien dat twee mannen twee fietsen loswrikten in de fietsenstalling van het station in Tienen en ermee op de trein stapten. Hij verwittigde de politie die in Sint-Truiden de trein opwachtte. Eén van de mannen vluchtte weg maar de andere werd in het bezit van de twee gestolen fietsen gevonden. Hij gaf in zijn verhoor onmiddellijk toe dat hij samen met de andere man de mountainbike en de plooifiets had gestolen. tb