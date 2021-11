Wandelen langs bunkers en loopgraven in de Mechelse heide

Het vierde Duitse leger installeerde in 1916 een Minenwerferschule in de heide- en bosgebieden tussen Mechelen-aan-de-Maas en As. Het hoofdgebouw van de school bevond zich in As. Toch zijn er in de bossen van Maasmechelen nog veel restanten te zien. Een culturele wandeling geeft toeristen de kans om een beetje cultuur op te snuiven in de Mechelse heide. Tijdens de wandeling, die vier kilometer lang zal zijn, zal men ook begeleid worden door een ranger. Die ranger zorgt dan voor een woordje uitleg tijdens de tocht. Vervolgens kan u ook op voorhand wat informatie opzoeken en is de tocht ook digitaal bewandelbaar. De fragmenten kan u terugvinden op het internet, op de website van de gemeente Maasmechelen. "Iedereen die van natuur en cultuur houdt is er welkom", aldus schepen van evenementen Herbert Coox. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via de website van de gemeente Maasmechelen. Indien u wenst deel te nemen, wordt u op zondag 21 november aan de toegangspoort van de Mechelse heide verwacht. Dat ligt op de Joseph Smeetslaan 280, in Maasmechelen. Het zal doorgaan van 14 tot 16u. Het basistarief bedraagt 2 euro voor de wandeling en je betaalt 5 euro voor je hele gezin. Niet getreurd, als u zondag niet kan, heeft u nog een tweede kans. Op zondag 15 mei 2022 zal dit evenement nog eens plaatsvinden, op dezelfde uren en op dezelfde plaats. Dit is allemaal mogelijk dankzij de dienst erfgoed van de gemeente Maasmechelen in samenwerking met Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Agentschap Natuur en Bos en Cultureel centrum.