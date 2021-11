Vier studenten brengen de Turkse en Marokkaanse markt naar Limburg

Sint-Truiden

Heb je al eens zin gehad in een lekkere tajine of Turkse fruit, maar wist je niet van waar je ze moet halen of hoe je ze moest maken? Wel dan ben jij bij Sozar op de juiste plaats. Sozar is opgericht door 4 studenten KMO-Management die studeren aan de Hogeschool UCLL in Diepenbeek. Dit jaar startten zij hun avontuur met als doel de mensen in de omgeving meer kennis te verschaffen over de Turkse en Marokkaanse cultuur. De studenten hebben ervoor gekozen om ook anderen te helpen met de opening van hun pop-up, zo hebben ze beslist om alle inkomsten te doneren aan een goed doel.