'Braille meets emoticons' geselecteerd voor de Global Grad Show

De Global Grad Show (Dubai) toont jaarlijks een selectie van de meest innovatieve projecten met sociale en/of ecologische impact (binnen Universiteiten en Hoger Onderwijs) wereldwijd. Het typografisch onderzoeksproject 'Braille Meets Emoticons’ van Walde Verbaenen werd geselecteerd uit meer dan 2600 inzendingen uit 70 landen. Walda werkt als artistiek onderzoeker bij READSEARCH, de onderzoeksgroep binnen MAD Research (PXL MAD School of Arts / Faculteit Architectuur & Kunst van UHasselt) onder supervisie van prof. dr. Ann Bessemans.

Binnen het project werd een toevoeging aan het braille-alfabet ontwikkeld, gebaseerd op onze gevisualiseerde emoties in emoticons, omgezet naar een ‘punt’-taal die de brailletaal kenmerkt, waarbinnen de 22 meest gebruikte emoticons werden ontworpen. Het project omvat naast het uitgewerkte alfabet ook een animatie, een set van posters, een boek met een overzicht van het volledige Braille Dingbats alfabet en een voelversie in reliëf (momenteel enkel beschikbaar als prototype).Voor Walda is deze selectie echter geen proefstuk. Haar masterproject Phonotype werd reeds geselecteerd voor de Global Grad Show 2019.