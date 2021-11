Kampioenenteams bij veldhockeyclub Hasselt Stix

De U7Girls1 kwamen uit in VHL3 en verloren geen enkele wedstrijd. Ze maakten veel plezier op het veld en scoorden vlot.U8Boys1 werden in VHL1 kampioen voor de jongens van HC Antwerp en HC Dragons. De dribbelaars van U8Boys1 wonnen bijna elke match met dubbele cijfers.Ook U9Girls1 speelde in VHL1 en liet het eerste team van HC Victory en KHC Leuven achter zich. De meisjes speelden heel mooi samen, zowel de defensie als de aanval lieten zich opmerken.U9Boys1 eindigde in VHL1 knap voor de jongens van HC Victory en HC Beerschot. Dit team scoorde erg vlot en verloor geen enkele match.De meisjes van U14Girls2 werden voortgestuwd door hun enthousiaste coach Lieven Vandewal en verloren geen enkele wedstrijd in VHL2. Ze promoveren na de winterstop naar VHL1.De jeugdploegen van Hasselt Stix duiken in december en januari de zaal in voor de indoorcompetitie en geven vanaf februari 2022 weer het beste van zichzelf op de velden van het sportcentrum in Kiewit.