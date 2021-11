Seniorendagen gaan van start met show in Casino

De voorzitter van de seniorenraad Jaak Poelmans heette iedereen welkom in deze moeilijke tijd door het coronavirus. De seniorenraad had uiteindelijk beslist om de seniorendagen toch te laten doorgaan. Het aantal bezoekers was wel minder dan de vorige jaren. De nieuwe schepen van Zorg, Welzijn en Samenleving Ann-Sofie Vanoverstijns dankte op haar beurt de bestuursleden van de seniorenraad voor het harde werk. Wie van ambiance en plezier houdt, was woensdag in het Casino op zijn plaats voor een knappe show in het kader van de Beringse seniorendagen. De combinatie Salim Segers, een Vlaamse charmezanger, en opgegroeid in een Limburgs mijnwerkersgezin en de schlagerzangeres uit Putte-Kapellen Ingrii, die was ingevallen voor het zangduo Tom en Tamara, werd een echte succesformule.