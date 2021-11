Met 46 wandelaars van start op Beringse seniorendagen

46 senioren vertrokken aan de Sint-Antoniusgildezaal in Geenhout voor een tocht van 4 of 8 km. Met 19 vertrokken ze voor de lange wandeling. De korte wandeling met 27 deelnemers vertrok 5 minuten later om niet gelijktijdig aan te komen. Er was een tussenstop voorzien aan dienstencentrum De Klitsberg, waar ze een drankje, warme chocomelk, koffie, glühwein of jenever aangeboden kregen.