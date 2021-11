Jeugdkoor K!Di schittert op de World Choir Games

In januari kregen ze de uitnodiging om met negen andere jeugdkoren uit Vlaanderen deel te nemen aan beVOICEd. Een hele eer! Het werd hun vuurdoop in de Vlaamse koorwereld en de perfecte opstap voor de World Choir Games in november. Het was een fantastische dag vol jongeren met een passie voor zingen, inspirerende en uitdagende workshops en als klap op de vuurpijl een presentatiemoment voor elk koor.Op zaterdag 6 november volgde dan het andere grote moment, de World Choir Games. Met veel enthousiasme vertrokken ze al vroeg in de ochtend richting Antwerpen. In de categorieën ‘Jazz en popensembles’ en ‘Jeugdkoren’ gaven ze het beste van zichzelf en bezorgden ze menig toeschouwer kippenvel. De feedback van de jury was zéér lovend en ze werden beloond met een zilveren diploma.Het werd een unieke, onvergetelijke ervaring die nog lang zal blijven nazinderen. Een dikke proficiat aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Het koor is ontzettend trots op deze toppers en op dirigente Fabienne die maandenlang intensief naar dit moment toegewerkt hebben. Bekijk zeker eens de vlog die gemaakt werd van dit unieke evenement via sociale media.Als je zelf graag zingt en deel wil uitmaken van deze toffe bende, altijd welkom op één van de open repetities in november.