Succesrijke boekenverkoop voor 11.11.11

Gedurende zeven dagen konden de bezoekers in het zaaltje van de bibliotheek hun hartje ophalen aan tweedehands boeken, cd’s, dvd’s, strips,… die verkocht werden voor de symbolische prijs van één euro het stuk.Die boeken en cd’s komen van de jaarlijkse afvoer van de stedelijke bibliotheek maar er worden ook boeken binnengebracht door bezoekers. Dat zorgde ervoor dat er ook dit jaar een bonte verzameling was van romans, reisgidsen en kookboeken, poëzie, filosofische werken en partituren, muziek in klank en beeld…Nadat vorig jaar corona flink roet in het eten strooide, was het dit jaar weer volle bak. Veel belangstellenden zakten af om zaakjes te doen en meteen de actie te steunen. Bijna achtduizend exemplaren, 7.625 om precies te zijn, gingen er de deur uit, haast evenveel als in het absolute recordjaar 2019. Vijftig vrijwilligers zorgden ervoor dat alles op wieltjes liep.De opbrengst van deze boekenverkoop wordt samengevoegd met de opbrengst van de andere acties om in het Zuiden te investeren in een betere toekomst voor de mensen.