Uitdagende schoolspeeltuinen in gebruik genomen

Het verhaal begint bijna twee jaar geleden. Na een bevraging van de leerlingen en het schoolteam ging de werkgroep ‘speelplaats’ samen met het schoolbestuur aan de slag. De vraag was: ‘Hoe kunnen we de vrije spelmomenten op onze school zo krachtig mogelijk maken?’ De school haalde er de onderzoekers bij van de Arteveldehogeschool en ontdekte dat kinderen juist veiliger gaan spelen als ze risico’s mogen nemen met de juiste begeleiding. Zo beleven ze meer speelplezier en krijgen ze mooie leerkansen; ze zoeken strategieën, overwinnen obstakels en krijgen zelfvertrouwen. Bovendien is het allemaal heel opwindend en ook prettig.Eindelijk was het dan zover. De nieuwe speeltuigen waren klaar en werden feestelijk in gebruik genomen. Alle kinderen konden hun hart ophalen en het blijft niet bij die ene dag, want er zijn nu elke dag kansen om te durven, te proberen, maar ook om elkaar te helpen tot het lukt. Je zou voor minder graag naar school gaan.