ROYALS. Prins Charles brengt heilig water mee, en valt prinses Amalia nu wel of niet voor onze prins Gabriël?

De Queen trakteerde ons met een foto uit de oude doos, prins Charles brengt doopwater mee voor koninklijke doopsels en valt prinses Amalia dan toch niet voor onze prins Gabriël? Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Dinsdag verscheen het boek Amalia. De Nederlandse cabaretière Claudia de Breij schreef dit boek ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van de Nederlandse kroonprinses Prinses Amalia. Voor het boek heeft de Breij in de zomer van 2021 enkele gesprekken gevoerd met de Prinses van Oranje over onder meer haar schooltijd, haar liefde voor muziek en wat het koningschap en haar toekomstige rol nu voor haar betekenen. In een filmpje op Instagram van Claudia kijken zij en de prinses terug op het hele proces. In het boek komen er natuurlijk ook wat opvallende feitjes naar buiten. Zo schijnt Amalia een voorkeur voor Duitse jongens te hebben. Die zijn volgens de prinses galanter en beter gemanierd. Het lijkt er dan ook niet op dat ze is gevallen voor de charmes van onze prins Gabriël.

Koning Albert en koningin Paola zijn maandag tijdens hun aankomst voor het Te Deum bij de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel allesbehalve hartelijk ontvangen. Het koningspaar werd door zo’n honderd actievoerders van vier politievakbonden uitgefloten. De actievoerders protesteerden tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie en uit onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten. Toen Albert en Paola arriveerden klonk boegeroep, gefluit en werd er vuurwerk ontstoken. Het koningspaar trok zich overigens niets aan van al het rumoer.

Tijdens een bezoek aan Jordanië heeft prins Charles een partij flessen heilig water uit de rivier de Jordaan laten vliegen naar het Verenigd Koninkrijk om te gebruiken voor toekomstige koninklijke doopsels. De 73-jarige troonopvolger en zijn 74-jarige echtgenote, de hertogin van Cornwall, kregen eerder de eer hun handen te steken in de heilige rivier tijdens hun bezoek aan het Midden-Oosten. De vraag is nu of een van deze flessen bestemd is voor Lilibet – de dochter van prins Harry en Meghan – die hij nog niet heeft ontmoet.

© Instagram @theroyalfamily

Op zondag arriveerden voormalig prinses Mako van Japan met haar echtgenoot Kei Komuro op de luchthaven John F. Kennedy in New York om een nieuw leven in Amerika te starten. De ex-prinses heeft haar koninklijke titels opgegeven om vorige maand te kunnen trouwen met Kei, die ze leerde kennen tijdens haar studie. Hun vertrek uit Japan wordt vergeleken met dat van de Britse prins Harry en Meghan Markle, die eveneens hun titels vaarwel zeiden en vertrokken naar de Verenigde Staten.

Koningin Elizabeth heeft haar zoon prins Charles zondag met zijn 73ste verjaardag gefeliciteerd met een tweet waarin ze een zwart-witfoto deelt waarop Charles zijn moeder een handkus geeft. “Ik wens de prins van Wales een fijne verjaardag vandaag”, staat er bij de foto.