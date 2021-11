Oostenrijk gaat minstens tien dagen in lockdown en verplicht vaccinatie voor hele bevolking

De Oostenrijkse regering voert vanaf maandag een lockdown in het hele land in als reactie op de snel stijgende coronacijfers. Die zal twintig dagen duren, zei bondskanselier Alexander Schallenberg zonet op een persconferentie, al wordt de situatie wel geëvalueerd na tien dagen. Daarnaast wordt een verplichte vaccinatie uitgerold voor de hele bevolking. “Een moeilijke beslissing”, noemt hij het.

De vierde golf slaat bijzonder hard toe in Oostenrijk: in de laatste 24 uur werden meer dan 15.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Eerder deze week had de regering een lockdown ingevoerd voor de niet-gevaccineerden in het land, maar de steeds sneller stijgende cijfers doen de regering een versnelling hoger schakelen. Daarom werd beslist dat weer een nationale lockdown ingevoerd wordt. Die gaat maandag in en zal zeker tien dagen gelden. Dan volgt een evaluatie en kunnen er nog eens tien dagen bijkomen.

Alleen supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen openblijven, horeca en scholen blijven in ieder geval de komende tien dagen dicht. Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. “We nemen deze beslissing niet zomaar”, zei bondskanselier Alexander Schallenberg. “Jammer genoeg is dit noodzakelijk.”

Verplichte vaccinatie

Vanaf 1 februari voert Oostenrijk ook een algemene verplichting tot vaccinatie in. Het wordt daarmee het eerste West-Europese land dat die beslissing neemt. “Te veel mensen onder ons hebben zich niet laten vaccineren. Dat is de realiteit. We hebben daarom deze moeilijke beslissing moeten nemen”, zei Schallenberg.

Ongeveer twee derde van de Oostenrijkse bevolking is gevaccineerd. Het heeft een van de laagste vaccinatiegraden in West-Europa.