Stephen Curry loodst Golden State Warriors naar winst, ook Miami Heat boekt zege

Bij de Warriors was Curry de grote uitblinker. Nemanja Bjelica was goed voor veertien punten. Bij de ploeg uit Cleveland was Darius Garland de beste schutter met 25 punten. Het was de negende zege in de laatste tien wedstrijden en de Warriors staan ook aan kop in de Western Conference.

Voor Curry was het vooral de verdediging die Golden State in staat stelde te winnen. “We hadden 34 minuten lang moeite om ‘stops’ te krijgen”, reageerde de sterspeler. “De Cavaliers hadden veel energie en ze speelden goed, maar in het vierde kwart legden we onze intensiteit en focus op de verdediging. Het is echt een knappe overwinning, dat voelt goed.”

Miami Heat won met 112-97 van de Washington Wizards en vestigde zich met Brooklyn aan kop van de oostelijke divisie. Jimmy Butler tekende voor 32 punten, Bam Adebayo maakte twintig punten en benutte negen rebounds. Bradley Beal was met dertig punten de topscorer bij de Wizards.