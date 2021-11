Justin Bieber geeft extra concert in Sportpaleis

Justin Bieber kondigt een extra concert in het Sportpaleis aan. — © Getty Images for T-Mobile

Goed nieuws voor de fans die naast een ticket grepen voor het concert van Justin Bieber in 2023 in het Sportpaleis: de zanger geeft een extra show. Bieber doet ons land aan met zijn nieuwe wereldtournee Justice.

De Bieber fever heerst duidelijk nog altijd in ons land: de vraag naar tickets voor het concert van Justin Bieber op 20 maart 2023 deed begin deze week de website van Tele Ticket Service zelfs crashen. Goed nieuws voor wie toch geen kaartje kon bemachtigen: Bieber geeft een extra concert op 21 maart. Tickets zijn meteen te koop via greenhoustalent.be.

Justin Bieber zal optreden in het Antwerpse Sportpaleis met zijn wereldtournee Justice, naar zijn laatst verschenen album. Dat verscheen in maart 2021 en schopte het tot meest gestreamde album in 117 landen.