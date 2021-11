Van Gucht: “Het zal elke keer makkelijker worden, ook al lijkt het nu niet zo”

Bijna twee jaar na de eerste coronabesmetting in het Chinese Wuhan, vecht de wereld nog altijd tegen het hardnekkige virus. Na enkele lockdowns, een eindeloze lijst maatregelen en de razendsnelle ontwikkeling van vaccins geeft het virus zich nog niet gewonnen. Maar hoewel de vierde golf in volle vaart over ons land raast, ziet viroloog Steven Van Gucht de toekomst positief in.

“Het is moeilijk te zeggen wanneer we de maatregelen weer zullen kunnen loslaten”, zegt de Sciensano-expert aan VRT NWS. “Maar ik weet wél dat het elke keer makkelijker zal worden, ook al lijkt het nu niet zo.” Van Gucht benadrukt dat we er nu al veel beter voorstaan dan een jaar geleden. De maatregelen zijn immers al veel minder streng en de situatie lijkt beheersbaar.

“Op termijn zullen de coronagolven zo klein worden dat we ze gewoon kunnen laten passeren zoals we dat met griep doen”, klinkt het.

Derde prik

Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, beaamt dat de vaccins heel effectief zijn tegen ernstige ziekte en overlijden. Volgens hem is het echter verkeerd te denken dat we er met enkele prikken vanaf zijn. “Wie gevaccineerd is, is beter beschermd maar kan nog altijd besmet worden.” Met een derde prik hoopt hij, net als Van Gucht, toekomstige golven nog te verkleinen. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe, betere vaccins en geneesmiddelen zijn zeker niet uitgesloten.

Vaccinatieplicht

Donderdag bevestigde Erwin Bormans van Ziekenhuis Oost-Limburg aan Radio 1 dat twee op de drie patiënten op intensieve zorg niet gevaccineerd zijn. In veel gevallen gaat het om jongere mensen. De patiënten die wel gevaccineerd zijn, lijden meestal aan een onderliggende aandoening of zijn algemeen verzwakt, aldus Bormans.

“We communiceren over deze cijfers omdat veel mensen het vertrouwen in vaccins dreigen te verliezen”, zegt Bormans. “Toch zien we dat veel meer niet-gevaccineerden veel ernstiger ziek worden en een veel ingrijpendere behandeling nodig hebben. Een hogere vaccinatiegraad of zelfs een vaccinatieplicht had dit kunnen voorkomen”, aldus Bormans.