Brussels justitiepaleis later geopend door nieuwe vakbondsactie van politieagenten

In Brussel zijn de deuren van het justitiepaleis aan het Poelaertplein vrijdagochtend een stuk later opengegaan dan normaal. Reden daarvoor was een actie in het kader van de protesten die de politievakbonden dagelijks organiseren tegen de vastgelopen loonsonderhandelingen en tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie.