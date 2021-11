Kim Clijsters verliest enkelspel maar wint dubbelduel met Kirsten Flipkens

Na vier nederlagen in de eerste vier duels van deze exhibitiecompetitie won het duo Clijsters/Flipkens eindelijk. De Belgen versloegen de Duitse Tatjana Maria en de Amerikaanse Amanda Anisimova met 5-0. In het gemengde dubbelspel verloor Flipkens, samen met de Mexicaan Hans Hach Verdugo, met 5-3 van Maria en de Amerikaan Austin Krajicek. Clijsters, die in het laatste beslissende duel voor de overwinning tegenover Anisimova (WTA 78) stond, werd met 5-1 verslagen door de halvefinaliste van Roland Garros in 2019.

In de stand staat New York Empire vijfde en laatste met nul overwinningen tegen vijf nederlagen. De Orange County Breakers staan derde (3 zeges tegen 2 nederlagen) terwijl de San Diego Aviators (4/1) en de Springfield Lasers (3/d) momenteel in de top twee, die om de eindzege zal strijden, prijken.

Alle wedstrijden van de World Team Tennis worden afgewerkt op de terreinen van de Indian Wells Tennis Garden. De competitie duurt tot 28 november.