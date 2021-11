Rousseau over ontslag niet-gevaccineerd zorgpersoneel: “Beslissingen die je neemt, die voer je uit”

“Beslissingen die je neemt, die voer je uit.” Dat zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vrijdag over de verplichte vaccinatie in de zorg. Het kernkabinet raakte het daar eerder over eens, maar de PS komt daar nu op terug. Rousseau pleitte er op Radio 1 ook voor om de tijdelijke werkloosheid voor de eventsector te verlengen.

Het federale kernkabinet besliste begin deze week dat het coronavaccin verplicht wordt voor het zorgpersoneel. Wie zich tegen 1 april niet heeft laten vaccineren, wordt ontslagen. Maar PS-voorzitter Paul Magnette, wiens vicepremier Pierre-Yves Dermagne nochtans mee het licht op groen zette in de kern, trok dat akkoord even later in twijfel. Hij vindt dat er geen sprake kan zijn van een verplichting voor het zorgpersoneel als dat niet voor de hele samenleving geldt.

De PS wil dat zorgpersoneel dat zich niet laat vaccineren niet ontslagen, maar wel geschorst wordt. Daardoor zouden ze een tijdelijke uitkering krijgen, die niet daalt in de tijd. Dermagne zou dit voorstel vrijdagochtend voorleggen in de kern.

“Op zo’n manier beslissingen terugtrekken, dat is geen beleid”, zegt Rousseau vrijdag in een reactie in De Ochtend. “Het is alsof je tegen iemand zou zeggen dat hij maar 100 mag rijden op de autostrade, maar er meteen bijzegt dat je er geen gevolg aan verbindt voor wie 180 rijdt”, voegt die daar aan toe. “We zullen zien hoe de ministers er uit geraken. Ik ben voorstander van de beslissing zoals die genomen is. We verliezen al heel veel tijd met politie gehakketak. Beslissingen die je neemt, die voer je uit. Het is nog altijd crisis”, aldus Rousseau, die blijft pleiten voor een verplichte vaccinatie voor iedereen. “Niemand heeft nog begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren.”

Rousseau brak vrijdag ook een lans voor de verlenging van de tijdelijke werkloosheid in de eventsector. Die regeling loopt normaal gezien af eind december, maar heel wat discotheken sluiten tijdelijk de deuren door de nieuwe regels beslist op het Overlegcomité. Dat bepaalde dat wie wil feesten in een discotheek dat ofwel met een masker moet doen, of eerst getest moet worden aan de ingang. “Het is essentieel dat we de sector ondersteunen, en dat kan door de tijdelijke werkloosheid te verlengen”, aldus nog Conner Rousseau.