Plots moeten vaccinweigeraars in de zorg toch niet worden ontslagen: PS zet minister Vandenbroucke in zijn hemd

Er werd deze week niet alleen gediscussieerd over mondmaskers en telewerk in de Wetstraat. Afgelopen maandag legde de federale regering ook het kader vast rond de vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel. De krijtlijnen van dat akkoord: wie op 1 januari niet gevaccineerd is, wordt geschorst en valt terug op tijdelijke werkloosheid. Wie nog steeds weigert tegen 1 april, wordt op staande voet ontslagen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kon na maanden van overleg dus eindelijk uitpakken met een vaccinplicht in de zorg.

Maar dat is buiten zijn socialistische broeders van de PS gerekend. Vandaag trekt vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) naar de kern van de federale regering met een tegenvoorstel. In dat voorstel, dat Het Nieuwsblad kon inkijken, is er helemaal geen sprake van ontslag voor het zorgpersoneel dat zich niet liet prikken tegen 1 april. Volgens PS kunnen er pas ontslagen vallen nadat een algemene vaccinatieplicht voor de hele bevolking is ingevoerd. En dat kan nog wel even op zich laten wachten.

Frank Vandenbroucke krijgt oppositie van zijn collega-socialisten — © BELGA

In tussentijd willen ze niet-gevaccineerde zorgverstrekkers wel niet helemaal ontzien. Tot 1 april kunnen die blijven werken in een rusthuis of ziekenhuis, maar enkel als ze regelmatig een test ondergaan. Wie ook dat weigert, zou terugvallen op tijdelijke werkloosheid. En wie niet gevaccineerd is tegen 1 april, wordt ofwel geschorst zonder behoud van wedde, of laat in overleg met de werkgever het contract ontbinden, waardoor hij of zij een volledige werkloosheidsuitkering krijgt. Een naakt ontslag is volgens PS dus niet aan de orde.

Oppositie tegen Vandenbroucke

Dat de grootste Franstalige partij nu toch met een eigen voorstel over de brug komt, hoeft op zich niet te verbazen. Doorheen de week is PS steeds meer oppositie gaan voeren tegen het akkoord van Vandenbroucke, dat Dermagne maandag nota bene zelf heeft goedgekeurd. Dinsdagavond al plaatste PS-voorzitter Paul Magnette een filmpje op Twitter waarin hij de afgesproken regeling afschoot. Woensdag op het Overlegcomité probeerde Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) de vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel om te buigen in een algemene vaccinatieplicht. Het offensief kwam gisteren tot een voorlopig hoogtepunt in het parlement, waar de PS-fractie volop inhakte op het idee om ongevaccineerd zorgpersoneel te ontslaan.

PS-voorzitter Paul Magnette — © BART DEWAELE

Binnen de regering had niemand echter gedacht dat PS vandaag ook effectief een tegenvoorstel op tafel zou leggen. Maar het is de Franstalige socialisten echt menens: ze willen enerzijds kwade vakbonden sussen, die deze week al aankondigden te zullen staken tegen de vaccinatieplicht in de zorg. Anderzijds wil de partij ook het debat over een algemene vaccinatieplicht binnen de regering openbreken.

Overtuigen of verplichten?

Vooral de liberalen staan daar nog op de rem: premier Alexander De Croo (Open VLD) zei gisteren nog in de Kamer dat hij geen voorstander is. “In heel de wereld volgen maar vier landen de piste van de verplichting: Indonesië, Micronesië, Tadzjikistan en Turkmenistan”, zei hij. “Geen enkel Europees land overweegt dat. Ik denk dat overtuigen efficiënter is dan verplichten.” De liberalen kijken dan ook sceptisch naar het manoeuvre van de Franstalige socialisten. In regeringskringen wordt benadrukt dat “het niet de eerste keer is dat PS terugkomt op gemaakte afspraken”. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de zeven partijen vandaag opnieuw op zoek moeten naar een compromis.