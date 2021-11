Praatshow met hoopgevend nieuws over wateroverlast én watertekort

Guido Wevers ontvangt de Haspengouwse erosiecoördinator Karel Vandaele en architectuurstudente Pauline Borremans. Met haar masterproject De Vlaamse Waterbatterij won zij dit jaar de Wanatoeprijs van Z33, een wedstrijd voor Limburgse studenten kunst, design en architectuur. Ze onderzocht hoe natuurgebied de Wijers - dat grenst aan Haspengouw - dé waterbron voor het uitdrogend Vlaanderen kan worden.

Ander jong toptalent op de bühne zijn de Truiense pianist Conrad Nuyts en Mayte Levenbach, medestudente aan het Conservatorium Maastricht. Zij “onderbreken” de gesprekken met zeer gevarieerde, toepasselijke muziek van pop over Franse chanson tot Caesar Franck.

De show vind plaats in de prachtige Academiezaal, Plankstraat 17, Sint-Truiden. De show begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Gezien tijdens de pauze taart en koffie in De Fwajee worden geserveerd, is een CovidSafeTicket vereist. De toegangsprijs bedraag 11 euro (koffiepauze met taart inbegrepen). Er is een korting voor jongeren, groepen en mensen met een laag inkomen. Reserveren is gewenst en kan bij de UITbalie van het cultuurcentrum, telefonisch via 011/701.700 of via www.debogaard.be. TR