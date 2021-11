Jaartje later door corona, maar Markant nu toch in het modemuseum

Zonhoven

Met een jaar vertraging, omdat Corona roet in het eten gooide, hebben de dames van markant Zonhoven een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Activewear in het modemuseum te Hasselt.

Het was een zeer geslaagd museumbezoek waarbij een gids hen meer uitleg gaf over de sportkleding tussen 1850 en nu. Maar er werd ook verteld hoe de sportkledij vandaag stiekem in de dagelijkse garderobe geslopen is. Na al dat thuiswerken en wandelen in een comfortabele legging wilden de markante dames dit wel eens van dichtbij zien.