Hoofdarts UZ Gent: “Stop met discussiëren en volg maatregelen op. Alleen zo kunnen we catastrofe vermijden”

De situatie in de ziekenhuizen is bijzonder zorgwekkend. Dat benadrukte Frank Vermassen, hoofdarts van UZ Gent, donderdagavond in Terzake. “Ik hoop dat iedereen stopt met discussiëren over de maatregelen en die gewoon gaat opvolgen. Dan kunnen we hopelijk een catastrofe vermijden.”

Terzake toonde donderdagavond een reportage die gedraaid werd in het UZ Gent, waar de situatie met de dag prangender wordt. De toestroom van Covid-patiënten en de uitval van personeel leiden tot het uitstel van reguliere zorg en die situatie is volgens de artsen die aan het woord komen amper houdbaar.

Daarin komt ook Frank Vermassen, hoofdarts van het UZ Gent, aan het woord. Hij staat achter de maatregelen die de regering woensdag afgekondigd heeft. “Ik denk dat ze een goede basis vormen om de komende weken mee verder te gaan”, zegt hij. “Ik hoop maar één ding: dat ze ook effectief opgevolgd worden. Want daar zal het voornamelijk van afhangen. Ik zou graag hebben dat men ophoudt met over die maatregelen te discussiëren, ze opvolgt zoals ze afgekondigd zijn en ik hoop en denk dat we daarmee misschien de catastrofe kunnen vermijden.”

Hectisch

Ook vanuit andere ziekenhuizen kwam weinig vrolijk nieuws. “Het is hectisch, elke dag opnieuw”, zei Gert Van Assche, arts in UZ Leuven. Die had het in Terzake over maatregelen die te vroeg losgelaten werden. “Ik had iets meer verwacht van de aangekondigde verstrengingen. Maar wat er nu vooral moet gebeuren, is dat iedereen de maatregelen strikt opvolgt”, zei Van Assche. “We mogen ze echt niet omzeilen. Het is vijf na twaalf in de ziekenhuizen, de mensen beseffen dat onvoldoende. Er moet nu iets gebeuren: beperking van contacten, zelfs een lockdown - ik hoop dat we die kunnen vermijden -, of een algemene verplichte vaccinatie.”

UZ Brussel-CEO Marc Noppen was in De afspraak niet mals voor het Overlegcomité. “Dit hadden we drie, vier, vijf weken geleden moeten doen”, zei hij. “Toen wisten we dat dit aan het gebeuren was. De beleidsverantwoordelijken zijn daarover geïnformeerd.” Dat het tot een vierde golf is gekomen, kan op weinig begrip rekenen. “De eerste keer was iets nieuws voor iedereen. De tweede en derde keer hadden we de impact kunnen reduceren. Nu de vierde keer wordt het een beetje vervelend. We wisten dit al wekenlang en nu pas komen er maatregelen.”