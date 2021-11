Kandidaten ‘De slimste mens ter wereld’ liggen niet wakker van chlamydia: “Bezoek van tante Lydia”

De Nederlanders blijven de plak zwaaien. Zowel Merol als Arjen Lubach zien we straks terug in de finaleweken. Met de groeten van tante Lydia Chlamydia. Wie dat is, vertelde multitalent Jaouad Alloul.

De winnaar van gisteravond:

Arjen Lubach slaat toe in de allerlaatste fotoronde en wint nipt.

De verliezer:

Tenniskampioen Roger Federer doet Jaouad Alloul de das om in het finalespel.

De nieuwkomer van maandag:

Jan Maarschalk Lemmens alias rapper Glints.

De beste quotes:

Bart Cannaerts over Jaouad Alloul: “Er viel me iets op: performer, podiumkunstenaar, podcaster, presentator, patissier… Allemaal met een p. Ik denk dat je vanavond primus van de klas wordt. Of prutser van de avond.”

Erik Van Looy: “Er is ergens een Wibra afgebrand. 20 euro schade.”

Van Looy: “Wat is het gekste wat jullie cadeau hebben gekregen van een fan?”

Cannaerts: “Chlamydia.”

Alloul: “Ik noem dat Lydia Chlamydia omdat het iets is wat in gay-middens circuleert. Als je het voor de vijfde keer krijgt, dan doe je daar niet dramatisch over. Dan denk je: tante Lydia is op bezoek.”

Merol speelde korfbal: “Dat is gemengd douchen.”

Cannaerts: “ Waar kun je je inschrijven?

Van Looy: “Zijn jullie gelovig?”

Serine Ayari: “Ik wel, maar niet elke dag. Ik heb een deeltijds contract.”

Het mooiste moment:

Ann Tuts geeft haar vraag door aan een van de bekendste figuranten uit FC De Kampioenen, Johnny. “Omdat niemand zijn stem kent. Daar brengen we nu verandering in.” Johnny stelt met een getrukeerd sukkelstemmetje een vraag over Harry Styles. (jdr)

De tussenstand