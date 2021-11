Deceuninck – Quick-Step biedt wielertalent Ilan Van Wilder een uitweg

Ilan Van Wilder rijdt de komende twee seizoenen voor Deceuninck – Quick-Step. De Belgische wielerformatie heeft daarvoor een akkoord gevonden met diens werkgever Team DSM. Van Wilder lag al een tijdje overhoop met Team DSM, bij wie hij in principe nog één jaar onder contract lag. “Maar Team DSM is ermee akkoord gegaan om het contract van Van Wilder met onmiddellijke ingang te ontbinden”, laat Deceuninck – Quick-Step weten.

Sinds begin juli hadden het Belgische wielertalent Ilan Van Wilder en zijn werkgever Team DSM ruzie. Van Wilder was onder meer boos over het feit dat hij van de Nederlands-Duitse wielerploeg de Vuelta niet mocht rijden. Onze 21-jarige landgenoot wilde zijn vertrek forceren, maar het team van onder andere Romain Bardet en Tiesj Benoot liet dat niet zomaar gebeuren. Het conflict leek uit te zullen draaien op een rechtszaak, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet.

Team DSM: “Zouden hebben geweigerd om op die manier transfer te faciliteren”

“Het was een no go dat een renner zou kunnen proberen zich uit een contract te forceren door openbare verklaringen af ​​te leggen of een rechtbank in te schakelen”, reageert Iwan Spekenbrink, CEO van Team DSM.“Wij zouden hebben geweigerd om op die manier een transfer te faciliteren. We stonden open voor de mogelijkheden van een transfer op een correcte manier en op de juiste basis. Het is goed om te zien dat Ilan en zijn zaakwaarnemer de twee teams op de juiste manier een transfer hebben laten uitwerken. We wensen Ilan en Deceuninck – Quick-Step het allerbeste.”

Extra strijdmakker voor Evenepoel

Patrick Lefevere had nog een plaats opengehouden voor een opportuniteit in zijn team. De baas van Deceuninck - Quick-Step reageerde dan ook verheugd met de transfer van een jonge landgenoot. “We zijn blij met de handtekening van Ilan, een renner waarvan we zeker weten dat hij vooruitgang kan boeken binnen onze gelederen en iets kan toevoegen aan het team. We denken dat Ilan van toegevoegde waarde zal zijn voor onze klassementsambities en zijn blij dat we hem na een aantal goede gesprekken met Team DSM aan boord hebben kunnen halen.”

Van Wilder is één van grootste wielertalenten van ons land. Dit jaar maakte hij vooral indruk in het werk tegen de klok. Zo werd hij vierde in de tijdrit van de Ronde van Romandië en op het Belgisch kampioenschap tegen de klok en werd hij knap vijfde in de tijdrit van de Dauphiné. Zowel Lotto Soudal als Israel Start-Up Nation hengelden nadrukkelijk naar de diensten van Van Wilder. Die kiest nu voor Lefevere en Deceuninck – Quick-Step, waar hij met Remco Evenepoel een strijdmakker van bij de juniores opnieuw tegenkomt. Met Mauri Vansevenant en Ilan Van Wilder heeft Evenepoel nu twee Vlaamse generatiegenoten in zijn team.