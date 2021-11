Gemengd kwartet met Herkenaar Ward Pétré niet naar halve finale WB shorttrack

China en Canada schaatsten wel naar een plaats bij de beste acht. Door dit resultaat verliest het viertal van bondscoach Pieter Gysel terrein in de strijd voor een startplaats op de Olympische Winterspelen. Na de twee wedstrijden in Azië bezette het Belgische team de zesde plaats in het wereldbekerklassement. Acht landen (inclusief gastland China) kwalificeren zich voor de Spelen in Peking.

Overige afstanden

In de Fönix Arena schaatsten de Belgen gedurende de hele race over 2000 meter op de derde plaats. China en Canada waren ruimschoots sterker, Duitsland en Oekraïne waren op hun beurt geen partij voor de Belgen. Gunstig voor België was dat Nederland en Rusland, tweede en derde in het klassement, werden bestraft en op dit onderdeel Debrecen zonder punten zullen verlaten.

Op de 1500 meter mogen broer en zus Desmet het toernooi als halvefinalisten voortzetten. Stijn Desmet eindigde in de serie als tweede en won met een mooie actie binnendoor de kwartfinale. Hanne won haar reeks en werd tweede in de kwartfinale.

Alexandra Danneel, Den Dulk en Gert-Jan Goeminne overleefden de eerste schifting op de langste afstand, maar werden in de kwartfinale naar de plaatsingswedstrijden verwezen.

De voorronde van de 500 meter betekende meteen het einde van de ambities van alle Belgen, afgezien van Stijn Desmet. Maar hij kwam daarna in de series, na een start in de ongunstige buitenbaan, niet verder dan een vijfde plaats.

De wedstrijd in Debrecen is de derde in een serie van vier voor olympische startplaatsen. De vierde wordt volgende week in Dordrecht gehouden.