Steeds meer jongeren doen rijexamens met automatische versnellingsbak

In zes jaar tijd is het aantal jongeren dat zijn rijbewijs behaalt met een automatisch geschakelde wagen verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van GOCA Vlaanderen, het expertisecentrum voor autokeuring & rijbewijs die onze redactie kon inkijken. Automatische auto’s zijn de toekomst en dat merken ze ook bij rijscholen. Toch zijn er nog steeds veel jongeren die hun rijbewijs behalen met een geschakelde wagen. Velen van hen schakelen nadien over naar een automaat